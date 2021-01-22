Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü...

22.01.2021 14:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir"

-(Erken seçim) "Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür"

-(Sincar'a operasyon) "Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü...

Recep Tayyip Erdoğan, Haziran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kısıtlamalara ilişkin) 'Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü... - Son Dakika


Son Dakika

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