Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıtada göreve geldiğimizde 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıtada göreve geldiğimizde 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıtada göreve geldiğimizde 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık."
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