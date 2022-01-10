Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kız çocuklarımız ile okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

"Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı

Salondan ve katılımcılardan görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katıldı.(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdeolojik saplantılar veya başka sebeplerle kız çocuklarımız ile okulları arasına yeni duvarların örülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi yaşta olursa olsun bu ülkenin evlatlarının, dinini, diyanetini, kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle hem kendi evlatlarımıza hem de gönül coğrafyamızdan gençlere eğitim imkanı sağlayacağız."