Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kız İstedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kız İstedi

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Vezirköprü Devlet Hastanesi Doktor İbrahim Hakkı Karakuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda kız istemesi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta...

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Vezirköprü Devlet Hastanesi
Doktor İbrahim Hakkı Karakuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda kız istemesi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan doktor İbrahim Hakkı Karakuş için aynı hastanede görevli doktor Seçil Usul'u ailesinden istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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