Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kız İstedi
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Vezirköprü Devlet Hastanesi Doktor İbrahim Hakkı Karakuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda kız istemesi SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta...
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:33 Kaynak: AA
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