Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızgınlık, Küskünlük, Ders Verme Hissiyatı Başka Şeydir, Sandıkta Milli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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