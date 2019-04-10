Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay Genel Başkanlığına Seçilen Kınık'ı Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay Genel Başkanlığına Seçilen Kınık'ı Kutladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay Genel Başkanlığına Seçilen Kınık'ı Kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kerem Kınık'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Kerem Kınık'a bir telgraf göndererek, tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:56 Kaynak: İHA
Kızılay, Recep Tayyip Erdoğan, Kınık, Güncel
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