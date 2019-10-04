Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.



AK Parti'nin Kızılcahamam kampı için bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri Kızılcahamam'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, helikopterle geldiği Kızılcahamam'da kampın yapılacağı otele geçti. - ANKARA