Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı için bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri Kızılcahamam'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, helikopterle geldiği Kızılcahamam'da kampın yapılacağı otele geçti.
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