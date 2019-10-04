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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'a geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a geldi.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı için bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri Kızılcahamam'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, helikopterle geldiği Kızılcahamam'da kampın yapılacağı otele geçti.

Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
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