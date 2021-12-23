Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile geldiği Kızılcahamam'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Helikopterden indikten sonra otobüsten halkı selamlayan Erdoğan, daha sonra otobüsten inerek halkın arasına girdi. Yoğun ilgi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, çocuklara hediye verirken, partili kadınlar Erdoğan'ın bulunduğu otobüsü gül yağmuruna tuttu.

Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı salona geçti.

(Derya Yetim-İHA)