Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelden çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından inip helikoptere binmesi Helikopterin havalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelden çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından inip helikoptere binmesi
Helikopterin havalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasının ardından Kızılcahamam'dan ayrıldı.
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