Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelden çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından inip helikoptere binmesi Helikopterin havalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun otelden çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracından inip helikoptere binmesi

Helikopterin havalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasının ardından Kızılcahamam'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'dan ayrıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı
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