Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağrılı, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağrılı, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 06:07 Kaynak: AA
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