Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ağrılı, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüşmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü.

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