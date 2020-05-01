Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü. "Sizden kızımızı getirmenizi istiyoruz" diyen babaya Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışma içindeler. Bazıları ailelerine döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da kızları kaçırılan aile ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan aracılığıyla aileyle video konferans yöntemiyle konuşan Erdoğan, kızlarının bulunması için asker ve polisin yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden kızımızı getirmenizi istiyoruz" diyen babaya, "İnşallah rabbim yavrunuza en kısa zamanda kavuşmanızı nasip eder. Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışma içindeler. Bazıları ailelerine döndüler ama hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.

Kaçırılan kızın babaannesine ise Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de evladımızdır" dedi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan Ağrılı aileyle görüştü

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 06:35 Kaynak: İHA


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