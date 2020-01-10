Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Basına kapalı olan görüşmede son dönemde bölgede ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı. - İSTANBUL
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