Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Basına kapalı olan görüşmede son dönemde bölgede ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbra edilmeyen Fikret Orman: Bu iş beni çok üzdü
Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı! Guilherme hamlesi sonrasında Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Beşiktaş'a zehir zemberek sözler

Son Dakika Haberleri
00:08 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
00:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2. kez "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" - Son Dakika
00:06 Bursa'daki cinayetle ilgili 4 kişi yakalandı - Son Dakika
00:05 Kurtulmuş: "Memur sendikalarımız, siyasetimiz, akademi, sanat çevreleri, iş dünyası, her alanda... - Son Dakika
00:05 İstanbul'da yılın ilk dolunayı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 00:11:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]