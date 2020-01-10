Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Basına kapalı olan görüşmede son dönemde bölgede ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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