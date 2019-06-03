Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
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