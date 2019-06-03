Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyorİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Başbakan'ı Ersin Tatar'ı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor. 15: 30'da başlayan görüşme şu sıralarda devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul ediyor
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
Kıbrıs, Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Politika
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