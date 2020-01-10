CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANI TATAR'I KABUL EDİYOR - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANI TATAR'I KABUL EDİYOR
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, KKTC Başbakanı Ersin Tatar
'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.
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