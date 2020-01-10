Cumhurbaşkanı erdoğan kktc başbakanı tatar'ı kabul ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan kktc başbakanı tatar'ı kabul ediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan kktc başbakanı tatar'ı kabul ediyor

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı erdoğan kktc başbakanı tatar'ı kabul ediyor

Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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