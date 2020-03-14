Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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