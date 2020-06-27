Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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