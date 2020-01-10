CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANINI KABUL ETTİ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde bölgede ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüntü dökümü:

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-Kabulden fotoğraf


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:57 Kaynak: DHA
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