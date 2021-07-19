Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye desteğimiz tamdır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda Genel Kurula hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı) Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir."

Erdoğan: "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz, veremeyiz."