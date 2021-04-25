Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi - Son Dakika

Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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