Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC'ye gitti.mCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Maraş'ın ziyaret edilmesi ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

- Kktc