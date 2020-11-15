Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni (2)

15.11.2020 19:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi Geçit töreninden görüntüler Törendeki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması Jetlerle yapılan gösteriden görüntüler LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelişi

Geçit töreninden görüntüler

Törendeki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması

Jetlerle yapılan gösteriden görüntüler LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen geçit törenine katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Lefkoşa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de - Resmi Geçit Töreni (2) - Son Dakika


Son Dakika

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