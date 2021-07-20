Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış töreninde konuştu: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinin ikinci gününde Lefkoşa'da Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

"Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren harekatın 47. yıl dönümünü bir daha tebrik ediyorum. Kıbrıs'ya her biri diğerinden güzel ve verimli programlarda sizlerle beraberdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hem atılacak yeni adımlardan hem de Rum kesiminin Kıbrıs Türklerine yaptıklarından söz etti.

"SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Ülkemizdeki pek çok belediye KKTC'de yürüttükleri projelerle Ada'ya hem tecrübe aktarımında bulunuyor hem de destek veriyorlar.

Ada'nın eşit ev ortak sahipleri Kıbrıs Türkleri, Rumların insanlık dışı ambargosuna mahkum ediliyor. Somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de bu güzel Ada'nın yarınlarını da düşüneceğiz."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dünden itibaren Kıbrıs'ta verimli programlarda sizlerle beraberdik. Şimdi de gayet güzel projelerin açılışı ve tanıtımı vesilesiyle tekrar bir aradayız. Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz. 19 belediyeye 96 milyon liralık kaynak aktarılmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi işbirlikleri ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. 2 gazi kent, Gaziantep ile Gazi Magusa belediyesi kardeş belediye ilişkisi kurarak örnek adımlar attı.

"YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Halkın gündelik hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su. Ada'nın iklimin eve geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır. Yavuz çıkarma plajı, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Anıtın yıpranan betonarmesi güçlendirilmiştir. Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. 1974 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz açısından bu çok önemli.

"DİJİTAL DÖNEMİ KUZEY KIBRIS'TA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Milli tekonoloji hamlemiz sayesinde donanım ve altyapımızla dijital dönüşüme uyum sağlamakta önemli mesafeler kaydettik. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. 2012'de KKTC Elektronik Devlet Projesi'ni başlattık. Dijital kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini, erişim yöntemlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, Kıbrıs Türk halkının hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Temelini atacağımız veri merkezi sayesinde arzumuz kamu hizmetlerinin en hızlı yoldan, kesintisiz şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız."