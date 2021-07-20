Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (3)

20.07.2021 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (3), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nden canlı bağlantıyla toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu yapılan Bilal Ağa Mescidi'nin yeniden ibadete açılmasını canlı bağlantı ile gerçekleştiren Erdoğan, mescitle birlikte aynı bölgede yer alan çay bahçesinin de hizmete açıldığını belirtti. Erdoğan, "Çifte bayram yaşadığımız bugün Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın açıkladığı 'Maraş açılımı' kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı." ifadesini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Türk-İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresine emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile geçen yıl ekim ayında Maraş'ın sahil şeridinin ziyarete açıldığını duyurduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ada halkının o günden beri bölgeye yoğun bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda bölgeye canlılık getirecek yeni projeler de devreye alınıyor. Orijinal yapısı ve mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biridir. Sadece Maraş'ın değil tüm Ada'nın en güzel parkları arasında yer alacak şekilde yeniden düzenlenen bahçenin hizmete hazır hale getirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Ali Erbaş'a bağlantı

Bilal Ağa Mescidi'nde açılış için bekleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve KKTC Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'e canlı yayınla bağlantı yapıldı. Erbaş, Kurban Bayramı'nda böyle hayırlı bir açılışın yapılmasının Kıbrıs ve Maraş'a bereket ve hayır getirmesini temenni etti. Maraş'ın açıldığı günden itibaren bu mescitte ezanın okunduğunu hatırlatan Erbaş, şunları söyledi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün büyük gayretleriyle 200 yıllık Bilal Ağa Mescidi onarıldı, ibadete hazır hale getirildi. Mescidin yanının külliye haline getirilmesi noktasında yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yaptığı bazı planlamalar var. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zat-ı devletlerine ve Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'e bu güzel mabedi milletimize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mescidin ve çay bahçesinin KKTC'ye hayırlı olmasını diledi.

"Cumhurbaşkanlığı binasıyla ilgili çalışmamızı yaptık"

Geçen kasım ayında gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'nin gücüne, potansiyeline ve itibarına yaraşır bir Cumhurbaşkanlığının inşa edilmesi dileğini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konudaki çalışmalar belirli noktaya getirildi. Vakit kaybetmeden el birliği ile bu işin üzerinde duralım ve projeyi en kısa sürede hayata geçirelim istiyorum. Dün akşam da Ersin Bey'le proje üzerinde mimarımızı da yanımıza almak suretiyle çalışmamızı yaptık. Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dünkü Meclis hitabımda dile getirdim. Bu projenin de en kısa sürede hazırlanarak olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla inşallah yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan temeli atılan ve açılışı yapılan projelerin Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını dileyerek, "Kıbrıslı kardeşlerimizi ve emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, ilgili kurumlarımızı, KKTC makamlarını canıgönülden tebrik ediyorum." KKTC'li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını da ayrıca diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin." dedi.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, canlı bağlantıların ardından salonda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile temsili açılış ve temel atma kurdelesini kesti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müze olarak açılışı yapılan, 1974 Barış Harekatı'nda kullanılan çıkarma gemisinin minyatürünü takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin düzenlendiği salondan ayrılırken vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak hediye etti.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (3) - Son Dakika


Son Dakika

Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı 16:37 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı 16:28 Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar 16:05 Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar
Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım 15:39 Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar 15:19 Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi 14:49 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok 12:56 Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda 12:34 Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı

Son Dakika Haberleri
16:36 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı
16:14 Dışişleri Bakanlığı'ndan, terör örgütü PYD ile görüşen Emmanuel Macron'a kınama
16:09 Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar
16:05 Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar
15:24 Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda
15:19 Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar
15:09 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı
15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
14:54 Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı
14:48 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın         
16:42
Karacasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası Karacasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası         
16:31
Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar         
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı         
16:00
Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda         
15:25
Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı         
15:10
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak         
13:07
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 16:46:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement