Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak"

16.07.2021 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta yapılacak KKTC ziyaretinde bir müjde vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta yapılacak KKTC ziyaretinde bir müjde vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma çıkışında kameralar karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Önümüzdeki hafta yapılacak KKTC ziyareti ile ilgili bilgiler veren Erdoğan, "Geniş bir heyetle KKTC seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC Parlamentosunda Milletvekillerine hitabımız olacak. Bunun yanında KKTC'ye bir müjdemiz var. Müjdeyi orada parlamentoda vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine KKTC'de her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de geniş bir heyetle yapmak suretiyle Salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Törenlerimizde gerek adaya, gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak. Gerek Ersin beyin, gerek şahsımın mesajları var. Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşanan sel felaketleri ile ilgili soruları da yanıtlayan Erdoğan, şu ana kadar Almanya'da herhangi bir yardım talebi almadıklarını söyledi.

Erdoğan, "O konuda Almanya'da böyle bir talep söz konuş değil. Felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Maalesef Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçem de dahil olmak üzere 2 kaybın dışında 6 tane vefatımız var. 3 bakanımız orada. Sürekli kendileri ile irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makineleri ile oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rize'miz daha doğrusu Doğu Karadeniz'imiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Bunda da saatte 202 metreküp yağmur aldı. Çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için yatay olduğu için hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Şimdi o ağaçlar kalmadı. O ağaçlar söküldü yerine çaylıklar yapıldı. Şu an itibariyle bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere kaydılar. Ciddi zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin ama şu an itibariyle 6 can kaybı var. 2 tane de aranan hemşerilerimiz var".

15 Temmuz'un yıldönümünde uluslar ve uluslararası alanda önemli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Dün şafak vakti filmi vizyon olarak gündeme girdi. Ulusal uluslararası canlı yayın bu vesileyle gerçekleştirildi. 00.13'de 90 bin camimizde selalar okundu. 15 Temmuz itibariyle toplamda 3 bin 876 proje ulusal uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler sergiler anma toplantıları gerçekleştirildi. Bütün bunlardan öte külliyemizin tam karşısında bir 15 Temmuz demokrasi müzesi açılışını yaptık. Gerçekten dijital içerikli bir müze oldu bu. Herhalde şu an Türkiye'de bir ilk bu müze. Onu da Devlet bey ile birlikte geniş bir toplulukla ziyaret ettik. İnanıyorum ki sadece ulusal değil, uluslararası bazda da bu müzemiz dünyaya çok güzel mesajlar verecek. İçeriği itibariyle insanı duygulandıran, yergi geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu. Eseri hazırlayan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Almanya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı 15:00 Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı 14:10 Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp 12:36 Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi 12:20 Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür 12:09 Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var 11:45 Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor

Son Dakika Haberleri
15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı         
15:00
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu         
14:16
Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
12:37
Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı         
12:25
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti         
12:14
Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü         
12:09
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 15:27:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KKTC ziyaretinde bir müjdem olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement