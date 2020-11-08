Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır." dedi.

Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları büyükşehir yatırımları arasında bulvar, cadde, yol, üstyapı ve altyapı işleri, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu atık su hatları, çevre düzenlemeleri ve spor tesislerinin yanında ulaşım projelerinin de bulunduğunu anlattı.

Seka Park-Plaj Yolu arasındaki 20 kilometrelik tramvay hattının şehir içi ulaşımını fevkalade kolaylaştıracağını dile getiren Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nin de şehre yakışır bir eser olduğunu, şu anda çatısı altında bulundukları eserden gurur duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, geçmişte Mannesmann Boru Fabrikası olan hizmet verilen yerin şimdi uluslarası kongre merkezine dönüştürmesinden dolayı da Kocaeli Belediyesini tebrik ederek, belediyenin vatandaşlara yönelik sosyal destek projelerini de önemli gördüğünü dile getirdi.

İlçe belediyelerinin önemli hizmetler gerçekleştirdiğine işaret eden Erdoğan, Darıca, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kartepe ve Körfez belediyelerinin de yatırımlarını bugün resmen hizmete açtıklarını belirterek, tüm bu eser ve hizmetlerin şehre hayırılı omasını diledi, emeği geçen kurumları ve belediyeleri tebrik etti.

Kocaeli'nin sadece belediye hizmetlerinde ve kamu yatırımlarında değil, özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini çok iyi bilen girişimcilerimiz, şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor. Bizler de müteşebbislerimizi her alanda destekliyor, teşvik ediyoruz. İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken yeni fabrikalar ve sanayi tesisleriyle üretim altyapısını daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, eylülde Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Öncesinde Ankara'da yine bir özel sektör kuruluşuna ait Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisini hizmete aldıklarını anlatan Erdoğan, akabinde MES Teknoloji Merkezi'nin ve farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılış heyecanın yaşadıklarını ifade etti.

- "Projelerimizi tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Gebze'de GEBKİM İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 3 fabrikanın resmi açılışını, 3 fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Böylece kimya sektöründe yaklaşık 1,2 milyar liralık bir yatırımın Kocaeli'ye kazandırılmasının heyecanına şahitlik ediyoruz. Açılışını yapacağımız GEBKİM Kimya Meslek Lisesinin pilot üretim tesisi özellikle gençlerimizin istihdamı, temelini atacağımız GEBKİM Anaokulu ise kadınlarımızın sanayi sektöründeki istihdamı için örnek projelerdir. Teori ile pratiği birleştiren, sanayi ile okulu bir araya getiren bu tür başarılı projelerin diğer illerimize yayılması kritik öneme sahiptir. GEBKİM Vakfı'nı ve özel sektör firmalarımızı ülkemizin üretimine, istihdamına, rekabet gücüne yaptıkları katkılar için tebrik ediyorum."

Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsünün yapılan hizmetler olduğunu belirten Erdoğan, "Gerçeğe dönüşmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa hizmete dönüşmeyen sevgi de kuru bir hamaset olarak kalır. Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye'dir. Biz can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Biz bu sevgimizi lafta bırakmıyor, eserlerimizle projelerimizle yatırımlarımızla ortaya koyuyoruz. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. 83 milyon insanımız için geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için yapıyoruz. Siyaset yoluyla 40 yıldır, İstanbul'dan başlatacak olursak fiili hizmet olarak da çeyrek asrı aşkın süredir gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz." diye konuştu.

"Salgın döneminde Batı toplumlarındaki adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi"

Erdoğan, yurt dışı seyahatlerinde diğer ülkelerin durumunu gördüğünde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Batı ülkelerinde, sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklılar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Sözüm ona dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi. Sadece sosyal doku ve toplumsal barış açısında değil, ekonomik olarak da Batılı ülkelerin çok ciddi sorunlarla yüzleştiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı, kanı, malı üzerine inşa edilen refah düzeni çatırdamaktadır. Batılı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Bunun için hepimizin sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, işi gücü millete karamsarlık aşılamak olan çapsızlara aldırmadan Türkiye ve Türk milleti için mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. İş dünyasıyla kamusuyla üniversitesiyle sivil toplumuyla belediyesiyle el ele verdiğimizde yarınımız bugünlerimizden çok daha aydınlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan yaklaşık 3 milyar liralık 155 kalem yatırımın Kocaeli'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Tabii biz bunları söylerken Osmangazi'yi falan konuşmuyoruz. Diğer karayollarını falan onları konuşmuyoruz. Bunlar sadece Kocaeli sınırları içerisindeki yapılan yatırımlar. Eğer onları da söylemeye kalkarsak bu zaten 10 milyarı falan bulur, hatta aşar." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi gelişmesi, kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren özel sektöre, yatırımların Kocaeli'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Notlar

Konuşmasının ardından Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesine (GEBKİM) canlı olarak bağlanan Erdoğan'ın, "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından, alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve diğer yetkililer tarafından kurdeleler kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantının ardından da bulunduğu salonda diğer yetkililerle açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, günün anısına kurdele ve makasların da kendilerinde kalmasını istedi.

Canlı bağlantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler salonda da kurdele kesti.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mahir Ünal, Ali İhsan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

(Bitti)