Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

08.11.2020 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır." dedi.

Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları büyükşehir yatırımları arasında bulvar, cadde, yol, üstyapı ve altyapı işleri, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu atık su hatları, çevre düzenlemeleri ve spor tesislerinin yanında ulaşım projelerinin de bulunduğunu anlattı.

Seka Park-Plaj Yolu arasındaki 20 kilometrelik tramvay hattının şehir içi ulaşımını fevkalade kolaylaştıracağını dile getiren Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nin de şehre yakışır bir eser olduğunu, şu anda çatısı altında bulundukları eserden gurur duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, geçmişte Mannesmann Boru Fabrikası olan hizmet verilen yerin şimdi uluslarası kongre merkezine dönüştürmesinden dolayı da Kocaeli Belediyesini tebrik ederek, belediyenin vatandaşlara yönelik sosyal destek projelerini de önemli gördüğünü dile getirdi.

İlçe belediyelerinin önemli hizmetler gerçekleştirdiğine işaret eden Erdoğan, Darıca, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kartepe ve Körfez belediyelerinin de yatırımlarını bugün resmen hizmete açtıklarını belirterek, tüm bu eser ve hizmetlerin şehre hayırılı omasını diledi, emeği geçen kurumları ve belediyeleri tebrik etti.

Kocaeli'nin sadece belediye hizmetlerinde ve kamu yatırımlarında değil, özel sektör yatırımlarında da farkını ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini çok iyi bilen girişimcilerimiz, şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor. Bizler de müteşebbislerimizi her alanda destekliyor, teşvik ediyoruz. İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken yeni fabrikalar ve sanayi tesisleriyle üretim altyapısını daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, eylülde Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Öncesinde Ankara'da yine bir özel sektör kuruluşuna ait Türkiye'nin ilk ve tam entegre güneş paneli üretim tesisini hizmete aldıklarını anlatan Erdoğan, akabinde MES Teknoloji Merkezi'nin ve farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılış heyecanın yaşadıklarını ifade etti.

- "Projelerimizi tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Gebze'de GEBKİM İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 3 fabrikanın resmi açılışını, 3 fabrikanın da temel atma törenini gerçekleştirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Böylece kimya sektöründe yaklaşık 1,2 milyar liralık bir yatırımın Kocaeli'ye kazandırılmasının heyecanına şahitlik ediyoruz. Açılışını yapacağımız GEBKİM Kimya Meslek Lisesinin pilot üretim tesisi özellikle gençlerimizin istihdamı, temelini atacağımız GEBKİM Anaokulu ise kadınlarımızın sanayi sektöründeki istihdamı için örnek projelerdir. Teori ile pratiği birleştiren, sanayi ile okulu bir araya getiren bu tür başarılı projelerin diğer illerimize yayılması kritik öneme sahiptir. GEBKİM Vakfı'nı ve özel sektör firmalarımızı ülkemizin üretimine, istihdamına, rekabet gücüne yaptıkları katkılar için tebrik ediyorum."

Bir ülkeye, bir millete sevginin ölçüsünün yapılan hizmetler olduğunu belirten Erdoğan, "Gerçeğe dönüşmeyen fikirler nasıl kaybolup gitmeye mahkumsa hizmete dönüşmeyen sevgi de kuru bir hamaset olarak kalır. Bizim aşkımız da sevdamız da Türkiye'dir. Biz can borcumuz olan bu milleti gerçekten çok seviyoruz. Biz bu sevgimizi lafta bırakmıyor, eserlerimizle projelerimizle yatırımlarımızla ortaya koyuyoruz. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. 83 milyon insanımız için geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için yapıyoruz. Siyaset yoluyla 40 yıldır, İstanbul'dan başlatacak olursak fiili hizmet olarak da çeyrek asrı aşkın süredir gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz." diye konuştu.

"Salgın döneminde Batı toplumlarındaki adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi"

Erdoğan, yurt dışı seyahatlerinde diğer ülkelerin durumunu gördüğünde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Batı ülkelerinde, sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklılar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Sözüm ona dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi. Sadece sosyal doku ve toplumsal barış açısında değil, ekonomik olarak da Batılı ülkelerin çok ciddi sorunlarla yüzleştiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı, kanı, malı üzerine inşa edilen refah düzeni çatırdamaktadır. Batılı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Bunun için hepimizin sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, işi gücü millete karamsarlık aşılamak olan çapsızlara aldırmadan Türkiye ve Türk milleti için mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. İş dünyasıyla kamusuyla üniversitesiyle sivil toplumuyla belediyesiyle el ele verdiğimizde yarınımız bugünlerimizden çok daha aydınlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan yaklaşık 3 milyar liralık 155 kalem yatırımın Kocaeli'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Tabii biz bunları söylerken Osmangazi'yi falan konuşmuyoruz. Diğer karayollarını falan onları konuşmuyoruz. Bunlar sadece Kocaeli sınırları içerisindeki yapılan yatırımlar. Eğer onları da söylemeye kalkarsak bu zaten 10 milyarı falan bulur, hatta aşar." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi gelişmesi, kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren özel sektöre, yatırımların Kocaeli'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Notlar

Konuşmasının ardından Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesine (GEBKİM) canlı olarak bağlanan Erdoğan'ın, "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından, alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve diğer yetkililer tarafından kurdeleler kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantının ardından da bulunduğu salonda diğer yetkililerle açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, günün anısına kurdele ve makasların da kendilerinde kalmasını istedi.

Canlı bağlantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler salonda da kurdele kesti.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mahir Ünal, Ali İhsan Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kocaeli, Açılış, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok! Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından Aliyev ve eşinden zafer pozu Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu         
17:00
Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu         
16:30
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı         
14:07
Doğanlar Apartmanı'nın görevlisi, enkaz altındaki 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım Doğanlar Apartmanı'nın görevlisi, enkaz altındaki 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım         
13:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek         
12:49
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 17:23:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei