Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli İlçe Belediye Başkanı Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, "Toplam maliyeti 10 buçuk katrilyon olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki YHT projemizin proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, "Toplam maliyeti 10 buçuk katrilyon olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki YHT projemizin proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz" dedi.



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul - İzmir otoyolunun en önemli ayağı Kocaeli'nden geçiyor. Osmangazi Köprüsünü Kocaeli'yle birlikte ülkemize kazandırdık. İstanbul - İzmir otoyolunun biten kesimlerini etap etap trafiğe açtık, açıyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3 buçuk saate düşürdü. Çok önemli ve dev bir proje. Aynı şekilde Kuzey Marmara Otoyolunun Kurtköy-Akyazı kesiminin Kocaeli sınırları içerisinde ki 11,2 kilometrelik bölümünü trafiğe açtık. Bu otoyolun tamamını 2020'de tamamlıyoruz. İzmit- Kandıra otoyolu köprüleri inşa ediliyor, kalan kısmı önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Kocaeli'nin, İstanbul, Sakarya, Bilecik, Ankara, Eskişehir Konya ile YHT ile bağladık. Biz yaparız, onlar konuşur aramızdaki fark bu. Yapımı devam eden YHT projelerimiz tamamlandığında Kocaeli, Türkiye'nin birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Ekonomi ve sanayinin can damarı olan Kocaeli'ye yaptığımız Türkiye'nin en modern lojistik merkezi olan Köseköy Lojistik Merkezi'nin 1. etabını tamamlayarak işletmeye açtık. Bu lojistik merkezinin 2'nci etabı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Gebze-Halkalı banliyö hatlarını iyileştirmek ve modernize etmek için yaptığımız çalışmalar bitmek üzere. Toplam maliyeti 10 buçuk katrilyon olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki YHT projemizin proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz. Bay Kemal diyor ki, çiftçi yandı, çiftçiye en ufak bir şey verilmiyor. Bay Kemal sana bir resmi rakam açıklayayım, biz sadece Kocaelili çiftçilerimize 348 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Vereceğiz demiyorum verdik. Kocaeli'ni her alanda tarihi hizmetlerle de buluşturduk. Kocaeli'ni büyütüp, zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi.



"16 yıl iktidarımızda enflasyon ortalaması 9 buçuk"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıl iktidar süresince enflasyon ortalamasının 9 buçuk olduğunu belirterek, "Geçenlerde ana muhalefetin başındaki bir zat sözcüleri diyor ki; AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı diyor ve bu adam maliyeci. Nedense bunların maliyecileri bir garip. Kendilerinin 14 yıllık ortalaması 70,3. Bunların bir tanesi var ki tavan yapan yıl 1994; 120,3 DYP-SHP. O CHP değil SHP diyorlar. Biz biliyorsunuz kargayı sesinden tanırız. SHP'yi inkar ediyor. 16 yıl bizim iktidarımızda enflasyon ortalaması 9 buçuk. Yetmiş nere 9 buçuk nere. Böyle yalan olur mu? Alışmışlar, başlarında ki ne ki. Lokomotif nereye giderse vagonda oraya gidiyor, bu böyledir" diye konuştu.



"Cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi"



Cari işlemler açığının dün açıklanan son verilerle 20 ayın en düşük seviyesini gerilediğini söyleyen Erdoğan, "Bunlarla beraber Kocaeli demek Türkiye demektir. Kocaeli'nde sıkıntı varsa Türkiye'nin her yerinde sıkıntı vardır. Kocaeli gelişiyor, büyüyor, üretiyorsa Türkiye'nin diğer bölgelerinde de işler yolundadır. Oyunlar hiç bitmiyor, döviz ile faizi kullanarak ülkemizi tökezletmeye çalıştılar bu saldırıları def ettik. Açıklanan her rakam ekonomide ki dalgalanmanın yerini istikrara bıraktığını gösteriyor. En son dün açıklanan cari işlemler açığı son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi, bu müjdedir. Türkiye'nin 2019 yılında bir kez daha herkesi şaşırtarak çok iyi ekonomik performans koyacağına yürekten inanıyorum. Çünkü milletime inanıyorum, bu millet isterse başarır" şeklinde konuştu.



"Biz milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız"



Erdoğan, "Bir süredir belediye başkan adaylarımızı açıklama vesilesiyle şehirleri ziyaret ediyorum. Her yerde insanların gözlerinde ki kararlılığı görebiliyorum. Türkiye hem siyasi hem ekonomik bakımdan öyle bir noktaya geldi ki; ya bir üst lige çıkacağız ya da bulunduğumuz yerde patinaj yaparak eski günlere döneceğiz. Biz milletimizi bir üst lige çıkarmaya kararlıyız. Gerektiğinde 7 düvele meydan okumaktan çekinmiyoruz. Arap Baharını güya ülkemize taşıyıp bizi kara kışa gömmek isteyenler kendileri aynı sancıyla kıvranıyorlar. Bugün kendi yönetimlerinin kargaşasının üstesinden gelemiyorlar. Ülkemizin sınırlarını terör koridoruyla kuşatanlar, şimdi her geçen gün kendi ülkelerine kapanıyor dış dünya ile aralarına duvar örüyor. Bunlar iyi günleri, Türkiye'yi tehdit etmesi için PKK, YPG'si, DEAŞ ve FETÖ'sü onların başlarına bela olacak. Kabusu haline dönüşecek. O gün terör örgütleri ile dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacak ama iş işten geçmiş olacak. Bu büyük musibetin önünü kestik. Bugün geleceğimize, dün olduğundan çok daha güvenle bakabiliyorsak o büyük mücadele sayesindedir. 15 Temmuz destanı, tüm hesapları alt üst eden bir dönüm noktasıdır. Hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Bizi bölemeyecekler, ayıramayacaklar. Bizde ayrılık yok, bizde dargınlık yok, küs yok. Yolumuza devam edeceğiz. Demokrasi ve ekonomide kat ettiğimiz mesafe bizim hedeflerimize ulaşmamız konusunda büyük güvencemizdir" ifadelerini kullandı.



"Bir tarafta hizmet ittifakı diğer tarafta zillet, illet ittifakı"



Ülke ve millete hizmet etmenin nasip meselesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi basit siyaset ve ekonomi oyunlarıyla bunu yapamadıklarını gördükleri için bizimle anlaşma yollarını arıyorlar artık. Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı, Suriye'de o terör koridoru kurulmuştu. Filistin, Bosna gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz, dünyadan ve bölgemizden siyasetçiler, STK'lar, iş adamları fısıltı ile veya yüksek sesle bunu ifade ediyorlar. Her gün yeni oyunlar ile bahaneler ile karşımıza çıkıyorlar. Biz önümüze getirilen konuların arkasını bildiğimiz için kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Tabi bu gerçekleri gözleri olupda göremeyenler, kulakları olup dinleyemeyenler, kalpleri olup ikrar edemeyenler var. Ülke ve millete hizmet etmek nasip meselesidir. CHP, HDP gibi nasipsizler önümüzdeki seçimlerde önümüzü kesmek için ittifak kuruyorlar. Bir tarafta ülke ve millete hizmet için bir ittifak kuruluyor, diğer tarafta Sayın Bahçeli'nin değimi ile zillet ittifakı var, benim değimimle ise illet ittifakı var. Milletimiz bu gerçeği mutlaka görüyor. Bu zillet, illet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği bir hesap ve dersi vereceğiz. Türkiye geçmişte istismar, yıkım, iftira siyasetinden çok çekti. AK Parti'nin hizmet, proje siyasetinin çağ atlattığını milletimiz iyi biliyor. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalet, emniyet, enerji de neler yaptık bunları milletimize anlatmamız lazım. Hep söylediğim gibi AK Parti'nin gençliği farklı bir gençliktir. AK Parti'yi milletimiz kurmuş, bugünlere milletimiz getirmiştir. İnşallah geleceğimize bu gençlik ve kadın örgütüyle taşıyacaktır. Biz milletimize hakim değil, hadim olmaya geldiğimizi herkese gösterelim, hissettirelim gerisi kendiliğinden gelecektir" dedi.



"Kocaeli Belediye başkan adayları"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şöyle: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Belediyesi: Sibel Gönül, Başiskele Belediyesi: Muhammet Yasin Özlü, Derince Belediyesi: Zeki Aygün, Gebze Belediyesi: Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediyesi: Ali Yıldırım Sezer, Kandıra Belediyesi: Adnan Turan, Çayırova Belediyesi: Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediyesi: Muzaffer Bıyık, Kartepe Belediyesi: Mustafa Kocaman, Dilovası Belediyesi: Hamza Şayır, Körfez Belediyesi: Şener Söğüt ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım. - KOCAELİ

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı

Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana

AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor