Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, gereksiz dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış..., System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin sürekli eleştirdiği, gereksiz dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Aslında muhalefet, modern sağlık kuruluşundan ne anladığını, meşhur sahra hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir. İstanbul'daki acil durum hastanelerimizi, Başakşehir Çam ve Sakura gibi devasa sağlık tesislerini diline dolayanlar, vatandaşlarımıza derme çatma fuar alanlarını sahra hastanesi diye yutturmaya çalıştılar." dedi.

Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'nde, Kocaeli Üniversitesi'nin Onkoloji Hastanesi ve Rehabilitasyon merkezi ile 3 tıp merkezinin açılışının yapılacağını dile getirdi.

Araştırma ve uygulama hastanesine ait poliklinik ve tıp eğitimi uygulama merkezinin toplam kapalı alanının 29 bin 500 metrekare olduğunu kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Merkezin yatırım bedeli yaklaşık 73 milyon TL'dir. Günlük 4 bin hastaya poliklinik hizmeti verme kapasitesine sahip merkezimizde 225 poliklinik odası bulunuyor. Hizmete kazandırdığımız Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi ise 10 bin 300 metrekare kapalı alana sahip önemli bir yatırımdır. Binanın Aracı ailesi tarafından üniversitemize bağışlanmasından dolayı bu merkezimize merhume Semahat Aracı'nın adı verilmiştir. 45 adet kemoterapi kabini bulunan merkezimizde günlük 110 hastaya kemoterapi tedavisi uygulanacak, gerekli hallerde bu sayı 200 hastaya kadar çıkabilecektir."

Erdoğan, açılışı yapılan Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi Merkezi'nde denek hayvanları için kurulan elektrofizyoloji, kardiyoloji, davranış araştırma laboratuvarları ve ameliyathanelerle ilaç ve tıbbi deneylerde çok başarılı sonuçlar elde edileceğine inandığını belirtti.

Yatırım tutarı 17,5 milyon lira olan 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Batı Kampüsü Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezleri binasının içinden geçilen dönemde kritik önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, tesis içerisinde tıbbi genetik ve moleküler biyoloji araştırma merkezi, PCR laboratuvarı, proteomiks laboratuvarı, klonlama laboratuvarı ve kök hücre merkezi yer aldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin Kovid-19 salgınıyla mücadelede bölgede yürütülen PCR test hizmetlerine aktif olarak katkı sunduğunu kaydederek, toplam yatırım bedeli 147 milyon lirayı bulan sağlık tesislerinin hayırlı olmasını diledi, eserlerin inşasında emeği geçenleri tebrik etti.

"Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde yaklaşık 750 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgınının pek çok gerçeğin görülmesine sebep olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu salgın sağlık yatırımlarının önemini göstermenin yanı sıra sosyal devlet anlayışının da değerini ortaya koymuştur. Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik. Ekonomik güçlerine rağmen tedarik zincirini devam ettiremeyen, kamu düzenini sağlayamayan devletler gördük. Bırakın vatandaşlarına sağlık personeline dahi maske, tulum, koruyucu tıbbi malzeme temin edemeyen ülkeler oldu. Özellikle yaşlı bakımevlerinden yansıyan görüntüler bir ibret ve utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Elbette her bir ülkenin bu yaşananlardan alacağı dersler vardır.

Türkiye olarak biz de bu süreçte sağlık sistemimizi test etme, güçlü ve zayıf yönlerimizi görme imkanı bulduk. Muhalefetin sürekli eleştirdiği, gereksiz dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır. Aslında muhalefet, modern sağlık kuruluşundan ne anladığını, meşhur sahra hastanesi skandalıyla ifşa etmiştir. İstanbul'daki acil durum hastanelerimizi, Başakşehir Çam ve Sakura gibi devasa sağlık tesislerini diline dolayanlar, vatandaşlarımıza derme çatma fuar alanlarını sahra hastanesi diye yutturmaya çalıştılar. Yönettikleri mahalli idarelerde toplu taşım hizmetlerini dahi salgın şartlarına uygun olarak sunmayı beceremediler. Şov yapmaktan, karamsarlık aşılamaktan, yalan yanlış bilgilerle evham oluşturmaktan kendi asli görevlerini yapmaya fırsat bulamadılar. Tüm bunlara rağmen hamdolsun güçlü sağlık altyapımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı ile en kritik evreyi başarıyla atlattık."

(Sürecek)

Kocaeli Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 20:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış... - Son Dakika

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