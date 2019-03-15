Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, İnancı, Meşrebi Ne Olursa Olsun Günahsız Her Masum İnsanın Ölümüne...
46 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA
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