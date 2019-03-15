Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, İnancı, Meşrebi Ne Olursa Olsun Günahsız Her Masum İnsanın Ölümüne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, İnancı, Meşrebi Ne Olursa Olsun Günahsız Her Masum İnsanın Ölümüne...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA

Masum, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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