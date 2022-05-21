Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır"

21.05.2022 20:23

Bir Gençlik Şöleni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti.

Bir Gençlik Şöleni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, gençlik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır" - Son Dakika
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