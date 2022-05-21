Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır"

Bir Gençlik Şöleni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz."