CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KOLOMBİYA İLE TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme öncesi Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez ile eşi María Juliana Ruiz'i Cumhurbaşkanın Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.İki cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen baş başa görüşmede, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilirken, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.Görüşmede ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından karşılıklı imzaların atılması ortak basın toplantısına geçildi.

"HEDEFİMİZ, TİCARET HACMİMİZİ EN KISA SÜREDE 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAKTIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortaklarımızdan Kolombiya'nın Cumhurbaşkanı Sayın Ivan Duque'yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Son dönemde ülkelerimiz arasında artan temas ve ziyaretler memnuniyet vericidir. Nisan ayının başında Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ülkemize geldi. Dışişleri Bakanım da, Latin Amerika turu kapsamında 26-27 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yüksek düzeyde iş birliği konseyi mekanizması sayesinde ilişkilerimizi iki yılda bir Cumhurbaşkanları olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarla en üst düzeyde ele alacağız. Kolombiya halihazırda Brezilya'nın ardından Latin Amerika'daki en büyük ikinci ticari ortağımızdır. 2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Kolombiya ayrıca geçen sene ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz, ticaret hacmimizi en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırmaktır. Karşılıklı yatırımlarımızın arttırılması için de yoğun gayret sarf ediyoruz. Kolombiya gelişen ekonomisiyle Türk yatırımları için cazip fırsatları sunuyor. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki karşılıklı temas ve ziyaretlerin arttırılmasını destekliyoruz" dedi.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI, TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA DA İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTTIRACAĞIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kolombiya aynı zamanda Latin Amerika'daki mevcudiyetimiz ve bölgeye açılır politikamız bağlamında da merkezi bir konumdadır. TİKA'nın bölgedeki iki ofisinden biri ve Anadolu Ajansı'nın bölge temsilciliği Bogota'da bulunuyor. Türkiye Maarif Vakfımız da beşeri ilişkilerimize önemli katkı sağlıyor. Türk Hava Yolları Bogota-İstanbul hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya'yla ilişkilerimizin her alanda gerek ikili, gerek uluslararası platformlarda geliştirme konusunda karşılıklı iradeye sahibiz. Savunma sanayi, sağlık, turizm, tarım ve göç gibi pek çok alanda iş birliğimizi geliştirmek için beraberce çalışıyoruz. Bilhassa göç başlığında düzensiz göçten en fazla etkilenen iki ülke olarak iş birliğine önem veriyoruz. Uluslararası platformlarda gerçekleştireceğimiz ortak girişimler yoluyla bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlarla mücadele konusunda da iş birliğimizi arttıracağız. Türkiye bursları kapsamında bugüne kadar 177 Kolombiyalı öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sağladık. Bugün ayrıca son dönemde meydana gelen bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dost Kolombiya halkı bakımından hayırlı olmasını şimdiden diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanına ve heyetine ziyaretleri için şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum."

"GELMEK İSTEYENLERE KAPILARIMIZ AÇIK"

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, "İş birliği anlaşmalarıyla birlikte en önemli noktaya çıkarabileceğiz. Bizim için kazan kazan anlaşmaları olmalı. Bu ölçütler içerisinde bugün gruplarımız toplantılar düzenledi, yatırımcılarımız, Türk şirketleriyle birlikte toplantılar düzenledi. Gelmek isteyenlere kapılarımız açık. Kolombiya'ya baktığınızda çok önemli sektörlerde rol oynadığını örebilirsiniz. Buradaki yine enerji alışverişiyle birlikte turizmle birlikte olarak çok önemli sektörlerde rol oynamaktadır ve aynı zamanda Kolombiya bir önemli bir fırsat yaratmaktadır. Özellikle de stratejik endüstriler açısından bizim için önemli Latin Amerika içerisinde önemli bir pazar ama aynı zamanda Kuzey Amerika içerisinde önemli bir pazar. Kanada olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun önemli bir pazar oluşturuyoruz. İkinci olarak da bizim buradaki iş birliğimizi ve anlaşmalarımızı vurgulamak istiyorum. Özellikle de yükseköğrenim anlaşmaları bizim için çok önemli. Nedir? Bizim ülkemizdeki yükseköğrenimin geleneği bedava olmasıdır" şeklinde konuştu.

- İstanbul