Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik."
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