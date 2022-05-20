Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz"

20.05.2022 19:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kolombiya ziyareti) Biz de bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
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