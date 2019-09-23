Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komşiç ile görüştü
1 saat önce
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:10 Kaynak: AA
NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komşiç ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
"Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu