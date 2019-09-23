Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komşiç ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komşiç ile görüştü

1 saat önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komşiç ile görüştü, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Komşiç ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler, Bosna - Hersek, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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