Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın geçici hükümet'ini açıklaması) Bize düşen şu anda bu süreci dikkatle takip etmektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) İşin başından itibaren olumlu yaklaşım içinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil Havalimanı'nın işletilmesi) Prensiplerimize yönelik olumlu süreç devam ederse biz de buna karşı olumlu yaklaşımı ortaya koyarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Taliban'ın geçici hükümet'ini açıklaması) Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz. Bize düşen şu anda bu süreci dikkatle takip etmektir"