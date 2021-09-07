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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

07.09.2021 20:08

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ile ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin, Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikasının temel ilkelerinden birini teşkil ettiğini, Afrika'yla ilişkilerin özünün samimiyet, kardeşlik ve dayanışma olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ile ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesinin, Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikasının temel ilkelerinden birini teşkil ettiğini, Afrika'yla ilişkilerin özünün samimiyet, kardeşlik ve dayanışma olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Tshisekedi'yi Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında Türkiye için önemli bir ortak olduğunu belirtti ve Türkiye'ye cumhurbaşkanı seviyesinde bir ilki teşkil eden tarihi ziyaretin ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacağına inandığını kaydetti.

Tshisekedi ile görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen Erdoğan, "İş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de dostluğumuza yakışır seviyeye yükseltmek için birlikte yoğun çaba göstereceğiz. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik. Az önce imzalanan anlaşmalar bu hedefe ulaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, güvenlik ve terörle mücadele konularında da iş birliğini ilerletmek istediklerini belirterek Tshisekedi'ye, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine verdiği samimi destek için teşekkür etti.

"Kongo Demokratik Cumhuriyeti FETÖ'nün Kinşasa'daki okulunu 2018 yılında Türkiye Maarif Vakfı'na devrederek ülkemizle dayanışmasını göstermiştir. Türk ve Kongolu öğretmenlerin görev yaptığı okulumuzda halihazırda 538 öğrenci eğitim hayatına devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, okulun başarı grafiğini sürekli yükselttiğini görmekten memnuniyet duyduklarını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının okula ve FETÖ ile mücadeleye verdiği güçlü desteği sürdürmelerini beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin aynı zamanda şubat ayından bu yana Afrika Birliği Dönem Başkanı olduğunu ve bu kapsamda Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak ilişkilerimize büyük önem arz ediyor, Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu paylaşıyoruz. Kıtanın sorunlarına en kalıcı, en gerçekçi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin geliştirilmesi insani ve girişimci dış politikamızın temel ilkelerinden birini teşkil ediyor. Afrika'yla ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleriyle 'kazan kazan' ve 'eşit ortaklık' temelinde iş birliğimizi artırmayı gerçekleştireceğiz ve bunun gayreti içerisinde olacağız."

"Salgın döneminde tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003'ten bu yana yürüttükleri açılım ve ortaklık politikalarıyla kıtayla ilişkilerde ciddi ivme yakaladıklarını ifade ederek, ilki 2008'de İstanbul'da, ikincisi 2014'te Malabo'da olmak üzere iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenlendiğini, kendisinin başbakanlığı dönemi de dahil olmak üzere 28 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Erdoğan, "Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Kıta ile ilişkilerimizde yakaladığımız bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği ile düzenlemeyi öngördüğümüz 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarını da ele aldık. Afrika Birliği dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi ile iş birliği içinde hazırlık sürecimizi yürüteceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'ye, tarihi ziyaretinin iki ülke için hayırlı olması temennisiyle teşekkür eden Erdoğan, "Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına milletim ve şahsım adına en kalbi selamlarımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.???????

Türkiye ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında 3 anlaşma imzalandı

Ortak basın toplantısı öncesinde yapılan anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Erdoğan ve Tshisekedi huzurunda, iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Buna göre, iki ülke hükümetleri arasındaki "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'apala tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Chrıstophe Lutundula Apala Pen'apala tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması Taslağı" ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Turizm Bakanı Nsımba Matondo Moderot tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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