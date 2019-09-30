Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan konserden sonra kuliste pekinel kardeşlerle görüştü
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Cumhurbaşkanı erdoğan konserden sonra kuliste pekinel kardeşlerle görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan konserden sonra kuliste Pekinel kardeşlerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konserden sonra kuliste Pekinel kardeşlerle görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan konserden sonra kuliste pekinel kardeşlerle görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:37 Kaynak: DHA
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