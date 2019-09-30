Cumhurbaşkanı erdoğan konserden sonra kuliste pekinel kardeşlerle görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan konserden sonra kuliste Pekinel kardeşlerle görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:37 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan konserden sonra kuliste Pekinel kardeşlerle görüştü
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