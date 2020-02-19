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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"
Son Dakika Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek