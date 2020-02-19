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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"
6 saat önce
Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"
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