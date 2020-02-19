Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"

6 saat önce

Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Ak Parti Grup Toplantısı salonu ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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