Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konuşmak, Meclis Kürsülerinden Ahkam Kesmek Kolaydır, Hele Hele Yalan...
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:10 Kaynak: AA
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