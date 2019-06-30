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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuşuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:28 
Nagoya, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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