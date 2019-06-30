Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuşuyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nagoya
Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı
Erdoğan: THY, Osaka-İstanbul seferlerine gelecek yıl başlıyor
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti
Kıskanmamak elde değil! Boğaz'ın yanı başında köy hayatı yaşıyorlar