Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans yöntemiyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden görüşmeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı şehirde alınan tedbirler hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin belediyelerde gösterdiği emsalsiz başarıyla Türkiye'nin yönetimini üstlenmiş bir parti olduğunu, belediyelerinin halkın günlük hayatına dokunan çalışmalarının ve yaptıkları altyapı yatırımlarının önemine işaret etti.

Özellikle Kovid-19 salgını döneminde belediyelere çok daha büyük görevler düştüğünü belirten Erdoğan, "Gün siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gün tıpkı İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine, karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Buradan herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, belediye başkanlarını seçilmelerinin birinci yılı dolayısıyla tebrik ettiğini, millete ve şehirlerine hizmet yolunda her bir başkana Allah'tan muvaffakiyet dilediğini sözlerine ekledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Konya olarak sanayi ve gıda üretiminin kesintisiz devam etmesi konusu ile aç ve açıkta kimsenin kalmaması için çalıştıklarını vurguladı.

Bu süreçte Konya olarak iki konuya yoğunlaştıklarını, bunlardan birincisinin sanayi ve gıda üretiminin kesintisiz devam etmesi olduğunu vurgulayan Altay, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun için özellikle Organize Sanayi Bölgemizde borsalarımızla birlikte büyük bir koordinasyon içerisinde süreci devam ettiriyoruz. Çünkü Konya tahılda özellikle çok iyi bir üretime sahip. İleriki dönemde sıkıntı yaşamamamız için sanayi ve gıda üretiminin devam etmesi konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İkinci konu, aç ve açıkta kimse kalmasın diye çalışıyoruz. Konya, bildiğiniz gibi bir vakıf şehri ve sivil toplum kuruluşlarının çok yoğun olduğu bir yer. İlçe belediyelerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla tüm sosyal yardımı tek bir havuzda koordine ediyoruz. Başvuran herkesin ihtiyacını tamamlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz de su fiyatlarını 2019 fiyatlarına çektik. Ayrıca iş yeri kapanan ve işsiz kalan vatandaşlarımızın da evlerinde iki ay ücretsiz su imkanı sunuyoruz ve tüm esnafımıza iş yerlerine iki ay boyunca su faturası göndermeyeceğiz."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapılan çalışmalar nedeniyle Altay'a teşekkür ettiği bilgisine yer verildi.