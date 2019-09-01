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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

13 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.

? Konya'daki programlarını tamamlayan Erdoğan, kentten ayrılmadan önce Selçuklu İlçesi Erenköy Mahallesi'ne geçti.

Erdoğan, iş insanı Halil İbrahim Dağ'ın evine konuk olarak, bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan, evden ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Selçuklu, Türkiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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