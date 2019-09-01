Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan, evden ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Erdoğan, iş insanı Halil İbrahim Dağ'ın evine konuk olarak, bir süre görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , iş insanı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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