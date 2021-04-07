Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (3) Erdoğan: " Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Aslolan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere, dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir."

Son Dakika

Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti

G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"

Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu

Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış

4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu

Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali