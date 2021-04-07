Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da düşen uçağın şehit olan pilotu için başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit olan pilotu için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Konya'da bir gösteri uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotunun şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Erdoğan, "Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.