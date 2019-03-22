Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni Faaliyete Geçirmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni Faaliyete Geçirmek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için çalışmaları başlattık. Şehrimizi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Konya'da Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için çalışmaları başlattık. Şehrimizi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Karapınar, Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Politika
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