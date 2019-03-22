Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni Faaliyete Geçirmek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için çalışmaları başlattık. Şehrimizi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Konya
'da Karapınar
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için çalışmaları başlattık. Şehrimizi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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