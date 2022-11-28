Atatürk'ün sözüyle yamaç paraşütü pisti isteyen genç kıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt gülüşmelere sebep oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış sonrası gençlerle bir araya geldi. Buluşmada Erdoğan ile gençler arasında eğlenceli dakikalar yaşandı.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİSTİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yamaç paraşütü sporu ile ilgilenen bir genç arasında geçen diyalog, sosyal medyada oldukça gündem oldu. Erdoğan, yamaç paraşütü pisti isteyen gence "Çok tehlikeli spor" diyerek şaka yaptı. Genç, " Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, 'İstikbal göklerdedir'" sözlerini hatırlatınca Erdoğan, "Kızım, o paraşütle uçmayı söylemedi ki" ifadelerini kullanması gülüşmelere neden oldu.

"YUSUFELİ BARAJI MİLLİ BÜTÇEDEN YAPILDI"

Öte yandan Erdoğan gündeme dair açıklamalar yaptı. Geçen hafta Artvin'de açılışını yaptıkları Yusufeli Barajı ve HES'i milli bütçeden inşa ettiklerini belirterek, "Burayı da yerli mühendis, işçi, müteahhit firmayla yaptık. Fakat öyle bir yerde bu baraj yapıldı ki, dağların arasında adeta, teleferik sistemiyle dağları birbirine bağlayarak tüneller deliniyor ve tünellerin delindiği bu yerde Yusufeli ilçesini farklı bir yere taşıyoruz" dedi.

"İHA'LARI BİZDEN İSTEYENLER VAR"

Erdoğan insansız savaş uçakları hakkında da , "Şu anda İHA, SİHA, Akıncı vesaire bunları bizden isteyen dünyanın devleri var. Bakın alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik" açıklamalarını yaptı.