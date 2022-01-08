Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın deneme sürüşleri başladı, inşallah en kısa sürede onu da açıyoruz. Bu hattı önce Erzincan'a, ardından Erzurum'a, daha sonra da Kars'a kadar uzatarak uluslararası bir güzergah haline dönüştüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aktekke Meydanı'nda düzenlenen, "Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, 4 yılı aşkın bir aranın ardından tekrar Karaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Dile kolay 4 yıl, biraz önce Konya'dan hızlı trene bindik ve Karaman'a ulaştık. Şimdi de burada Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı ile şehrimize kazandırdığımız diğer eserlerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Hızlı tren hattı ile Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a yaklaşık 2 saat 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a ise 5 saat 45 dakikada gelinebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya-Karaman- Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. Açılışını yaptığımız hızlı tren hattı, enerjiden zamana, emisyondan bakım onarım faaliyetlerine kadar pek çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yatırım bedeli, 1 milyar 390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'mızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde inşa edilen demir yollarının daha sonraki yıllarda maalesef ihmal edildiğini belirtti. İktidara geldiklerinde 10 bin 959 kilometrede devraldıkları mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yenilediklerini, bununla kalmayarak hem konvansiyonel hatlara ilaveler yaparak hem ülkede daha önce olmayan hızlı tren ve yüksek hızlı tren hatları inşa ederek toplam demir yolu ağını 13 bin 22 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Şimdi gelirken Allah'a hamdettim, 'Ya Rab bu ne güzellik, bu ne konfor. Bir zamanlar Batı'da yüksek hızlı trenlere binerdik. Derdik ki 'Ya Rab bize de bunları aynen yapmayı nasip eyle.' ve Rabb'im nasip eyledi." ifadesini kullandı.

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın deneme sürüşleri başladı"

Bütün meselenin gönül meselesi ve azim olduğunu belirten Erdoğan, "Bir kere azmettin mi ondan sonra Allah'a tevekkül et. Bu iş yürür. Biz azmettik, tevekkül ettik. Rabb'im de bizlere bunu yapmayı nasip etti." dedi.

Tamamladıkları 2 bin 368 kilometre yeni demir yolu hattına sürekli ilaveler yaptıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karaman'dan Niğde-Ulukışla, Mersin, Adana ve Osmaniye üzerinden Gaziantep'e kadar uzanacak demir yolu hattımız etap etap inşa ediliyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın deneme sürüşleri başladı, inşallah en kısa sürede onu da açıyoruz. Bu hattı önce Erzincan'a, ardından Erzurum'a, daha sonra da Kars'a kadar uzatarak uluslararası bir güzergah haline dönüştüreceğiz. İnşası süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı bilhassa ihracatımız açısından çok önemli bir proje. Bursa'yı da Bilecik üzerinden yüksek hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. Bunlarla birlikte kimi bağlantı kimi ana hat olmak üzere pek çok hızlı ve yüksek hızlı demir yolu projesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ne diyorduk? Durmak yok, yola devam. Görüldüğü gibi ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz."

Ayrıca çeşitli kurumların, belediyelerin ve özel sektörün çeşitli yatırımların açılışlarını yapacaklarını anımsatan Erdoğan şöyle konuştu:

"Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesinin, Tıp Fakültesinin, Eğitim Fakültesinin ve Sağlık Meslek Yüksekokulunun resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Biz elimiz boş gelmedik. Elimiz dolu dolu geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız tarafından çeşitli ilçelerimizde tamamlanan futbol sahalarını, yurtları, spor salonlarını, gençlik merkezini de buradan hizmete açıyoruz.

Toplu Konut İdaremiz tarafından inşa edilen Kırbağı Mahallesi'ndeki 515 konutu, altyapısı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte buradan resmen hizmete alıyoruz. Karaman Adalet Sarayı'nın, Hatice ve Hakkı Polat Huzurevinin, Güldere köyü iskan çalışmalarının, İl Özel İdaremiz tarafından tamamlanan çeşitli yatırımların, tarım yatırımlarının, sulama, toplulaştırma ve taşkın koruma yatırımlarının, enerji altyapılarının, aile sağlığı merkezlerimizin, sağlık kompleksimizin, jandarma karakolumuzun açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz."

Ayrancı-Erdemli yolu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmalarının da açılışlarını yapacaklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partili başkanlar tarafından yönetilen Karaman Belediyemizin yol düzenleme ve asfalt, Ayrancı Belediyemizin hizmet binası, atık su arıtma tesisi, yürüyüş yolu, Güneyyurt Belediyemizin içme suyu projelerinin açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Başyayla, Akçaşehir, Su Durağı ve Kazancı belediyelerinin de yapımı tamamlanan hal, düğün salonu, altyapı, konut, içme suyu gibi çok sayıda projenin açılışlarını da yaptıklarını söyledi.

Özel sektör tarafından Karaman'a kazandırılan ve bu yıl tamamlanan 6 tesisi de hizmete açtıklarını söyleyen Erdoğan, tüm eser ve hizmetlerin toplam yatırım bedelinin 2 milyar 311 milyon lirayı bulduğunu bildirdi. Erdoğan, eser ve hizmetlerin Karaman'a hayırlı olmasını diledi.

(Sürecek)