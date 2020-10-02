Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da son 18 yılda inşa edilen sulama projeleriyle 800 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilere 610 milyon liralık gelir artışı sağladıklarını belirterek, "Biz kurak bir Konya Ovası istemiyoruz. Bereketli bir Konya Ovası istiyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz." dedi.

Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Meram Millet Bahçesi'ni Konya'ya kazandırdıklarını belirterek Seydişehir Sarayönü, Karapınar Millet Bahçelerinin inşası, Beyşehir Ereğli, Yalıhöyük, Tuzlukçu, Kadınhanı, Çumra ve Ilgın Millet Bahçelerinin ise ihale ve proje süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Selçuk Üniversitesinin koronavirüs salgını ile mücadelede hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan'ın adının kampüs içinde inşa edilecek parkta yaşatılacak olmasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, Mercan'a Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, sağlıkta 33'ü hastaneden oluşan 95 sağlık tesisini Konya'nın hizmetine sunduklarını aktararak, "Bugün de Şehir Hastanemizin resmi açılışını yaptık. Bunun yanında 10 sağlık tesisimizin yapımı, 31 sağlık tesisimizin proje ve ihalesi sürüyor. Şehrimizde son 18 yılda 23 bin 575 konut projesini hayata geçirdik. Ulaşımda, 167 kilometrede devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 1185 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

Çevre yolunun 22 kilometrelik birinci kesiminin resmi açılışını bugün gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, kalan kesimleri de seneye bitireceklerini belirtti.

Konya'nın dört bir yönüyle ulaşımını kolaylaştıracak pek çok bölünmüş yol inşatını da önümüzdeki yıl tamamlayacaklarına işaret eden Erdoğan, Konya'yı Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'e yüksek hızlı tren hatları ile bağladıklarını kaydetti.

Erdoğan, Kayacık Lojistik Merkezi'nin açılışını da bugün yaptıklarını dile getirerek, Buğday Pazarı Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Konya- Karaman hızlı tren hattını, altyapı, üstyapı ve istasyon düzenlemelerini tamamlayarak elektrikli olarak işletmeye açtıklarını anlatan Erdoğan, sinyalizasyon çalışmalarının bitmesiyle bu hatta gelecek yıl hızlı tren işletmeciliğine de geçeceklerini söyledi.

Erdoğan, Konya-Karaman hattının devamında Karaman, Ulukışla, Yenice, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Konya için bir diğer hızlı tren projesinin Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir- Kayseri hattı olduğunu belirten Erdoğan, "Bu hat üzerinden ülkemizin turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve Kapadokya bölgesini Kayseri'ye, oradan da diğer hızlı tren ağlarına bağlıyoruz. Tüm bu projelerle Konya, ülkemizin hızlı tren hatlarının en önemli bağlantı merkezlerinden biri haline gelecek. Şehir içi ulaşımında da raylı sistemleri geliştiriyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Yeni Gar-Fetih Caddesi- Meram Belediyesi raylı sistem hattının inşasına yıl sonuna kadar başlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Hattın etüt projesinin de tamamlandığı bilgisini veren Erdoğan, mevcut tren yolu hatları üzerinde çalışacak Konyaray'ı şehre kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Kayacık ile gar arasındaki 17,4 kilometrelik kesimi iki hattan yüksek hızlı tren, iki hattan banliyo ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapılabilecek şekilde genişletmeyi planladıklarını dile getiren Erdoğan, projenin birinci etabının proje çalışmalarının tamamlandığını, hattın ikinci etabının Organize Sanayi Bölgesi içerisine gireceğini, üçüncü etabının ise Kadınhanı-Gar-Kayacık Lojistik-Pınarbaşı arasında yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havayolu ulaşımını da ihmal etmeyerek yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını Konya'ya kazandırdıklarını ifade ederek havalimanının 2003'te 76 bin olan yolcu trafiğinin geçen yıl 1 milyonu geçtiğine dikkati çekti.

Aldülhamid Han'ın hayali olan Konya Ovası projesini gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Erdoğan, bu kapsamda inşa edilen Mavi Tünel projesiyle Konya'nın topraklarını ve şehirlerini suya kavuşturduklarını söyledi.

"Kurak bir Konya Ovası istemiyoruz"

Konya'ya 21 baraj ve 28 gölet inşa edildiğini, 9 baraj ve 5 göletin inşaatının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Durmak yok, yola devam. Biz kurak bir Konya Ovası istemiyoruz. Bereketli bir Konya Ovası istiyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 800 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize 610 milyon liralık gelir artışı sağladık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle 361 bin dekar arazi daha sulamaya açılacak. 400 bin dekar arazinin de şebeke sistemi kapalı sisteme dönüştürülecek. Bunun adımını da atıyoruz. Son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize toplam 9,7 milyar liralık tarımsal destek verdik. Ana muhalefetin başındaki zat 'çiftçilerimize bir şey verilmiyor, çiftçilerimiz yalnız kaldı' diyor. İnsafın kurusun. Bizim ne yaptığımızdan senin haberin yok. Şöyle gel, bu yollardan bir dolaş, bak. Yüksek Hızlı Trende neler oluyor, Ankara-Konya arasında neler oluyor, bir bak. Ama işlerine gelmez."

Konya'nın toplam 24,2 milyar liralık hayvansal ve bitkisel üretimle Türkiye'nin tarımsal başkenti olduğunu tescil ettiğini vurgulayan Erdoğan, Organize Sanayi Bölgelerinin sayısını iki ilave ile 10'a çıkardıklarını, ayrıca 3 endüstri bölgesinini de şehre kazandırdıklarını söyledi.

"Türkiye Silah Test Merkezi kuruyoruz"

Erdoğan, temelini geçen yıl attıkları Konya Teknoloji Endüstri Bölgesindeki Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası'nın inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Konya'nın sanayicisi ile iş birliği içinde hayata geçen bu fabrikada üretilen silah sistemlerinin dünyaya ihraç edileceğinin altını çizen Erdoğan, "Savunma sanayini güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya'da Türkiye Silah Test Merkezi kuruyoruz. Konya'da 24 ilçemize doğalgaz arzını sağladık. Yıl sonuna kadar Cihanbeyli'ye, iki yıla kadar da Hadim ilçemize doğalgaz arzı sağlayacağız." dedi.

Türkiye'yi 2023'e kadar yeni ve çok daha büyük hizmetlere kavuşturarak, hedefleri hayata geçirmiş olarak yeni döneme gireceklerini söyleyen Erdoğan, gençlere seslenerek şu çağrıyı yaptı:

"Gençler, lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu şekillendirmek suretiyle çalışmaya başlayın. Sizlerin de gördüğü gibi zaman hızla akıp gidiyor. Göz açıp kapayana kadar 2023'e zaten ulaşmış olacağız. Ülkemizin ondan sonraki rotasını, içini gençlerimizin dolduracağı 2053 vizyonu belirleyecek. Gençlerimize bu konuda her türlü desteği vermeye, katkıyı yapmaya, altyapıyı kurmaya hazırız. Maziden atiye kuracağımız köprünün bu dönemde en son ve sağlam ayağı sizler olacaksınız. Türkiye'nin size, sizin enerjinize, gayretinize, cesaretinize, üretkenliğinize ihtiyacı var."

Erdoğan, konuşmasının sonunda bugün hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'e Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çevre düzenlemesi talimatı

Açılı yapılan Konya Şehir Hastanesine ait görüntüler sinevizyona yansıtıldığında çevre düzenlemesini yetersiz bulan Erdoğan, yüklenici firmadan hastanenin çevre düzenlemesi ve peyzaj gibi eksikliklerinin giderilmesini istedi. Erdoğan, "Bu kadar muhteşem bir eserin çevre düzenlemesi ve peyzajının eksik olmaması lazım. Rakam çok ciddi bir rakam, böyle bir dev yatırımın bu tür eksikliklerinin de olmaması gerekir. İnşallah Konya'ya bir sonraki gelişimizde etrafının güzel çamlarla, yeşilliklerle donatıldığını görmüş oluruz. Çünkü buraya gelen hasta kardeşlerim o yeşillikler içerisinde bir başka can bulacak." şeklinde konuştu.

Konya Şehir Hastanesi doktorlarıyla canlı bağlantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesinde görevli doktorlarla canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Kadir Turgut, hastanenin 49 ameliyathanesinden biri olan ve Türkiye'de sayılı merkezlerde bulunan hibrit ameliyathaneden canlı bağlantıya katıldıklarını anlattı.

Hibrit ameliyathanenin özellikleri hakkında bilgi veren Turgut, "Böyle nezih bir ortamda bizlere çalışma fırsatı verdiğiniz için sizlere müteşekkiriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Rabbim bu yatırımları inşa etmeyi de bize nasip etti. Sizler gibi değerli hocalarımızın böyle mükemmel hastanelerde hizmet vermesi... Benim insanım buradan Cleveland'a niye gitsin, işte Cleveland burada, şimdi onlar buraya gelsin." diye konuştu.

Erdoğan, Anadolu'nun tam ortasında bulunan Konya'daki 1250 yatak kapasiteli bu hastanenin mükemmel icrai faaliyet yapacağını, birçok alandaki eksiği gidereceğini vurguladı. Erdoğan, bütün bu çalışmalarla Avrupa'nın da ötesinde olacaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hastanelerde oluşacak doktor ihtiyacına işaret ederek, tıp fakültesi hocalarından Türkiye için bol bol doktor yetiştirmelerini istedi.

Erdoğan, törende Konya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Arslan ile hastası Ömer Özkan ile de canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Arslan, Türkiye ve Konya'ya böyle nitelikli, donanımlı bir hastane kazandırıldığı için minnettar olduklarını vurguladı. Hastanede nitelikli ameliyatlar yapabildiklerini dile getiren Arslan, Özkan'a yapılan tümör ameliyatı hakkında da bilgi verdi.

Özkan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Prof. Dr. Adil Kartal da yaşının 70'in üzerinde olduğunu ve deneyimlerini genç doktorlarla paylaşmak üzere Konya Şehir Hastanesine geldiğini söyleyerek, "Şehir hastanesinin muhteşem imkanlarından yararlanıyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin ardından Konya Çevre Yolu 1. Kısım açılışı için Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ile canlı bağlantı yaptı. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de yolun çevresinin ağaçlandırılması talimatını verdi.

Erdoğan, ayrıca Devlet Demiryolları Kayacık Lojistik Merkezi'nde bulunan Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Canlı bağlantıların ardından Konya Şehir Hastanesi ve diğer yatırımların açılışı gerçekleştirildi.

Notlar

Törenin yapıldığı alanda, sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma planı düzenlendi ve katılımcıların ateşi ölçülerek dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

(Bitti)